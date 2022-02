Free Guy, Ryan Reynolds esulta sui social per la nomination agli Oscar

Free Guy è il classico esempio di film d'intrattenimento ben riuscito che, inevitabilmente, non ha nella sua natura particolari ambizioni da Oscar: la settima arte non vive però di solo cinema d'autore e, soprattutto quando c'è da guardare agli aspetti tecnici, un film come quello con Ryan Reynolds ha molte cartucce da sparare.

All'annuncio delle nomination agli Oscar 2022, dunque, per il film di Shawn Levy c'è stata una graditissima sorpresa: Free Guy ha infatti portato a casa una nomination nella categoria Migliori effetti visivi, per la gioia dei tanti spettatori che hanno apprezzato il film e, ovviamente, della crew che vi ha lavorato.

Il primo a mostrare la sua gioia è stato proprio il protagonista Ryan Reynolds: "Congratulazioni al team di Free Guy per la nomination agli Oscar! Swen Gillberg, Bryan Grill, Nikos Kalaitzidis e Dan Sudick" si legge nel post pubblicato su Twitter dalla star di Deadpool, che ha quindi voluto omaggiare i membri della crew responsabili dell'ottimo lavoro svolto dal settore VFX.

E voi, avete visto Free Guy? Pensate che effettivamente la qualità degli effetti speciali del film di Shawn Levy meriti un riconoscimento da parte dell'Academy? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di Free Guy.