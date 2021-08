Free Guy, Ryan Reynolds: 'Ecco com'è nato il video con Deadpool e Korg'

Ryan Reynolds è un vulcano di idee, anche quando si tratta di semplici promo: la star di Deadpool ha recentemente dato vita, ad esempio, ad uno strepitoso video per pubblicizzare il suo nuovo film Free Guy e nel quale vediamo proprio il mercenario dalla bocca larga in compagnia di un'altra nostra vecchia conoscenza. Ma com'è nato tutto ciò?

A parlarne è stato lo stesso Reynolds, che ha anche rivelato di aver ricevuto grande supporto da Disney per quanto riguarda il suddetto video con Deadppol, nonostante le spese per portare avanti l'operazione non siano state effettivamente delle più economiche.

"Io e George Dewey abbiamo scritto questo corto nel quale ci sono Deadpool e Korg che guardano insieme il trailer di Free Guy. E loro hanno detto di sì a questa roba. Ovviamente c'erano degli interessi in comune. Quindi Disney è stata molto accomodante in tal senso, ma per me è stata una cosa scioccante, perché Korg non è proprio economico. È un personaggio piuttosto costoso da mettere in scena. Però l'abbiamo girato piuttosto velocemente, Disney ci ha permesso di agire con grande rapidità. Ed abbiamo praticamente mandato in tilt internet. È stato davvero divertente" sono state le parole di Reynolds.

Non sempre, comunque, Disney si è dimostrata così comprensiva: la produzione, ad esempio, non è sembrata particolarmente entusiasta dell'idea di un corto con Deadpool e... Il cacciatore di Bambi!