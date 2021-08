Free Guy, Ryan Reynolds dolcissimo su Blake Lively: Sei essenziale, il cameo una sua idea

Tramite un post pubblicato tra le sue storie del social network Instagram, l'attore Ryan Reynolds ha reso omaggio alla moglie Blake Lively, che sebbene non abbia alcun credito nella produzione di Free Guy lo ha sostenuto durante tutta la lavorazione del film.

L'attore 44enne - che interpreta il cassiere di banca Guy nel nuovo blockbuster che lo vede impegnato a salvare i suoi amici dalla cancellazione quando scopre di essere un personaggio all'interno di un videogioco - ha elogiato sua moglie per l'impatto che ha avuto dietro le quinte, inclusa la creazione di uno dei suoi momenti più memorabili, il cameo di Chris Evans a tema Marvel. Come potete vedere nello screenshot in calce all'articolo, Ryan Reynolds ha scritto su Instagram: "Free Guy non sarebbe il film che è senza Blake Lively. Lei è stata essenziale in ogni parte della realizzazione di questo film, creativamente ed emotivamente, e il cameo di cui tutti parlano è stata interamente una sua idea."

Il momento in questione vede Chris Evans apparire in una citazione al Marvel Cinematic Universe, quando il protagonista Guy si ritrova ad impugnare lo scudo di Captain America. Nel frattempo, Reynolds ha recentemente rivelato che la Disney è già desiderosa di realizzare un sequel di Free Guy, twittando: “Eeeeee dopo 3 anni di lavoro con Free Guy, una IP originale, la Disney ha confermato oggi di voler ufficialmente un sequel. Woo hoo!!". Il regista Shawn Levy ha citato il post di Ryan Reynolds sul suo account Twitter, mentre la notizia è stata ritwittata anche da 20th Century Studios.

Nel frattempo, Blake Lively ha infiammato i social con una foto da urlo del suo lato b per pubblicizzare l'uscita di Free Guy.