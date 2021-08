Free Guy: rivelata la data di uscita digitale e in DVD/Bly-Ray del film con Ryan Reynolds

Sono passate quasi due settimane dall'uscita di Free Guy al cinema, e il film ha sorpreso tutti con guadagni incredibili e inaspettati al botteghino. Nel suo primo weekend in sala, Free Guy è riuscito anche a superare Suicide Squad, guadagnando la cima della classifica negli USA. Adesso arriva l'annuncio dell'uscita in digitale e in DVD/Blu-Ray.

Negli USA Free Guy farà il suo debutto in digitale il 28 Settembre su tutte le maggiori piattaforme, mentre arriverà in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD a partire dal 12 Ottobre. I 20th Century Studios si sono detti sorpresi del grande successo della pellicola, che nel suo primo week-end ha superato quello della prima settimana di Cruella, ma anche di altri film attesi come Black Widow. Questo è probabilmente legato all'uscita in esclusiva nelle sale, e il periodo di pandemia un po' più disteso, con l'estate e l'arrivo dei vaccini.

L'uscita in digitale e DVD del film diretto da Shawn Levy, porta con sé anche l'arrivo di nuovi bonus da scoprire. I fan che acquisteranno la versione fisica potranno infatti vedere tre scene eliminate, i bloopers, ed entrare nel making of con contenuti sulla creazione degli stunt, sul mondo di Free Guy, e le voci di Jodie Comer e Taika Waititi che commentano i loro personaggi.

Fra pochissimo, dunque, il pubblico potrà godersi il film con Ryan Reynolds dal proprio divano. Ma, per adesso, potete ancora recuperarlo al cinema. Se invece l'avete già visto, vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato noi nella nostra recensione di Free Guy.