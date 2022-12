Free Guy, il regista sul sequel: 'Serve la storia giusta per non rovinare il primo film'

Nonostante il successo di critica e al box-office di Free Guy - Eroe per gioco, il regista Shawn Levy non ha alcuna fretta di procedere con il sequel ma vuole essere certo prima di ogni altra cosa di avere tra le mani una storia in grado di rivaleggiare con il primo film che vedeva protagonista Ryan Reynolds. Ecco le condizioni del regista.

In una recente intervista con Collider, Levy ha spiegato che Free Guy 2 non sarà approvato se non sarà all'altezza o superiore al primo film. Ha inoltre dichiarato di sapere fin troppo bene che non bisogna affrettare i tempi per la realizzazione di un sequel.

"È ancora in fase di sviluppo. Non so se sia in programma, ma è ancora in fase di sviluppo. È qualcosa che Disney e Fox vogliono fortemente. Cerco davvero di non fare sequel che non meritano di essere realizzati. Ed è per questo che non sono andato avanti con il sequel di Real Steel, perché non sentivo di avere un secondo film che potesse eguagliare o superare il primo. Lo stesso vale per Free Guy. Stiamo ancora valutando idee. Ma direi che nel tempo trascorso dall'uscita di Free Guy, l'amore per quel film è diventato sempre più chiaro a Ryan e a me. Quindi non abbiamo intenzione di rovinare una cosa buona se non possiamo farne una grande".

Free Guy è una commedia fantascientifica dove il protagonista, Guy, vive in Free City, un videogioco open world in cui è un PNG (personaggio non giocabile). Free City è piena di azione e avventure senza sosta. Quando Guy inizia a comprendere la propria esistenza e il proprio scopo, si impegna attivamente per salvare Free City dalla distruzione da parte del proprietario del gioco, Antwan (Taika Waititi). La star di Free Guy, Ryan Reynolds, aveva già rivelato poco dopo la prima del film che la Disney era interessata a sviluppare un sequel.

Free Guy - Eroe per gioco è risultato essere un successo al box-office internazionale e questo nonostante sia uscito in un periodo estremamente difficile e complicato dalla pandemia di coronavirus che aveva impedito l'apertura di parecchie sale nel mondo in quel frangente. Free Guy è approdato su Disney+ poco tempo dopo e ha continuato a ottenere ottimi risultati in termini di stream.

Dopo aver collaborato anche in The Adam Project, Levy e Reynolds saranno di nuovo insieme in Deadpool 3.