Free Guy e il rapporto con i videogiochi: le anticipazioni sul film con Ryan Reynolds

Dopo l'uscita del nuovo trailer ufficiale di Free Guy, Ryan Reynolds e il regista Shawn Levi hanno tenuto una conferenza stampa insieme ai membri del cast tra cui Joe Keery e Utkarsh Ambukdar per svelare qualche anticipazione sull'attesa action comedy in arrivo a dicembre. Vediamo insieme tutte le novità emerse dalla chiacchierata.

Parlando della sua esperienza come produttore e protagonista, secondo quanto riportato da ComicBookMovie.com, la star di Deadpool ha spiegato che Free Guy è il migliore film che abbia mai realizzato, soprattuto per quanto riesce ad essere pertinente ai tempi attuali.

Sul tono del film, Keery ha affermato: "È come se The Truman Show e Ready Player One avessero avuto un bambino, che poi è stato cresciuto da qualcuno che ama Ritorno al Futuro alla follia."

Il cast vanta anche la presenza di Taika Waititi (Jojo Rabbit), che a quanto pare sul set ha conquistato tutti con il suo esilarante modo di fare. Stando a Ambudkar, che gli ha dato il nome di "scienziato pazzo", potrebbe infatti esserci "un intero film solo sulle scene tagliate di Taika". Cosa che ha confermato anche Levy, il quale ha rivelato di stare già preparando "il più grande contenuto aggiuntivo della storia del cinema" dedicato alle "improvvisazioni, ripetizioni e le diciannove versioni differenti di ogni battuta" di Waititi.

Visto il grande talento comico di tutti i membri del cast, Reynolds e Waititi su tutti, durante le riprese il regista ha deciso di lasciare molto spazio alle improvvisazioni. Stando al sito, è probabile che le varie versioni delle scene saranno inserite nei contenuti aggiuntivi dell'edizione home video.

Levy ha poi parlato del rapporto tra le tematiche di Free Guy e i videogiochi: "Empatizza con la persona sullo sfondo. Questa è una parte importante dei temi del film, e sebbene siano chiamati NPC (personaggi non giocanti) e sia ambientato in un videogioco, il film in realtà non parla di videogiochi ma dello stare al mondo, degli stili di vita e, si spera, del calore umano, della fede nelle persone, dell'empatia e delle connessioni. Per chiunque stia cercando un film oscuro, nichilista e cinico, Free Guy non fa per voi."

Infine, a proposito del paragone con Ready Player One, Reynolds ha confermato la presenza di molti easter-egg: "Ci sono piccoli riferimenti dietro ogni angolo."

L'uscita del film, lo ricordiamo, è ancora fissata al prossimo 11 dicembre (negli USA). Nel frattempo, alcuni rumor parlano di un possibile mega contratto tra Ryan Reynolds e i Marvel Studios.