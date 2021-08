Free Guy, ecco quando il film sarà disponibile su Disney+

Nell'ultimo anno ci siamo ormai abituati all'idea di vedere le nuove uscite cinematografiche dividersi tra sala e servizi streaming: con la riapertura dei cinema la speranza è però quella di tornare a quella normalità a cui aspira ad esempio Free Guy, il film con Ryan Reynolds sbarcato attualmente solo sul grande schermo.

Con il film che secondo Reynolds potrebbe dar vita un sequel Disney ha dunque sperimentato per la prima volta dai tempi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker la release di una grossa produzione per le sole sale cinematografiche, senza indugiare in contemporaneità con lo streaming o, addirittura, esclusività per quest'ultimo.

Streaming con cui, però, Free Guy dovrà inevitabilmente confrontarsi prima o dopo: il film ambientato nel mondo dei videogiochi seguirà infatti il percorso tracciato per tutte le produzioni Disney che verranno, vale a dire quello che porta inevitabilmente all'inserimento nel catalogo della piattaforma streaming di Topolino. Ma quando avverrà questo passaggio?

Attualmente, la data indicata da Disney è quella del prossimo 27 settembre, giorno in cui il film di Shawn Levy dovrebbe esser reso disponibile a tutti gli abbonati Disney+ (senza necessità di accesso VIP). Vedremo, dunque, se le cose resteranno così o se ci saranno da registrare cambiamenti nel programma: noi, nel frattempo, abbiamo intervistato il regista e la protagonista di Free Guy, Shawn Levy e Jodie Comer.