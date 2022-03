Free Guy, il produttore aggiorna sul sequel con Ryan Reynolds: 'Lo script è quasi pronto'

Dopo la conferma che Disney è al lavoro sul sequel di Free Guy con Ryan Reynolds, il presidente dei 20th Century Studios Steve Asbell ha aggiornato sullo stato del film aggiungendo che lo studio è molto interessato a portare avanti il progetto e che è semplicemente in attesa dell'arrivo dello script, il quale dovrebbe arrivare a giorni.

Parlando dello status del film, il presidente ha dichiarato a Hollywood Reporter: "A giorni ci arriverà la sceneggiatura. È una storia fantastica. Come le altre divisioni, puntiamo a due-tre film cinematografici all’anno. Viviamo in un mercato molto dinamico come tutti gli altri. Ci sono film come Avatar, Il pianeta delle scimmie, Free Guy che sono chiaramente per il cinema. […] Ma abbiamo anche film originali ambiziosi in sviluppo che non abbiamo ancora annunciato".

Free Guy - Eroe per gioco è risultato essere un successo al box-office internazionale e questo nonostante sia uscito in un periodo estremamente difficile e complicato dalla pandemia di coronavirus che aveva impedito l'apertura di parecchie sale nel mondo in quel frangente. Free Guy è approdato su Disney+ poco tempo dopo e ha continuato a ottenere ottimi risultati in termini di stream.

Free Guy ha conquistato una nomination agli Oscar 2022 nella categoria Migliori effetti visivi per la gioia dei tanti spettatori che hanno apprezzato il film e, ovviamente, della crew che vi ha lavorato. Il primo a mostrare la sua gioia è stato proprio il protagonista Ryan Reynolds: "Congratulazioni al team di Free Guy per la nomination agli Oscar! Swen Gillberg, Bryan Grill, Nikos Kalaitzidis e Dan Sudick" si legge nel post pubblicato su Twitter dalla star di Deadpool, che ha quindi voluto omaggiare i membri della crew responsabili dell'ottimo lavoro svolto dal settore VFX.

Shawn Levy è in trattative per tornare a dirigere il sequel. Prima però è tornato a dirigere Reynolds in The Adam Project per Netflix.