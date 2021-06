Free Guy, il poster ufficiale italiano del nuovo film con Ryan Reynolds

Dove averlo ammirato in azione nel nuovo e spericolato trailer di Free Guy, ecco che possiamo tornare a dare un'occhiata al personaggio NPC di Ryan Reynolds nel film di Shawn Levy grazie al poster ufficiale italiano dell'action comedy firmata dall'autore di Real Steel, in uscita il prossimo agosto 2021.

La sinossi del film recita comunque così: "Free Guy è un cassiere di banca che scopre di essere in realtà un giocatore in background in un videogioco open world e decide di diventare l'eroe della sua storia ... quella che si riscrive. Catapultato in un mondo in cui non ci sono limiti, è determinato a essere il ragazzo che salva il suo mondo a modo suo ... prima che sia troppo tardi."

Ad affiancare Reynolds nel ricchissimo cast di co-protagonisti troveremo anche la talentuosa e fantastica Jodie Comer (Killing Eve) e Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, e Taika Waititi, mentre la sceneggiatura del progetto è un'idea originale dello scrittore Matt Lieberman. Insomma, tutti nomi che non fanno che aumentare l'interesse del pubblico nel vedere questo blockbuster estivo.



Dopo numerosi posticipi dovuti alla Pandemia di Coronavirus, Free Guy è adesso atteso nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 11 agosto 2021, due giorni prima della release americana.



