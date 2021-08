Free Guy, nel nuovo poster c'è anche un sorprendente cameo di Halo

In attesa di potere finalmente ammirare in sala Free Guy di Shawn Levy, la produzione ha distribuito via social due nuovi poster del blockbuster estivo con protagonista Ryan Reynolds, uno dei quali contiene anche una direttissima citazione al famoso e amato videogioco Halo, tra gli FPS più amati di tutti i tempi.

Non dovrebbe sfuggire nemmeno a prima vista, ma come ha fatto giustamente notare GameSpot nel poster Dolby Digital sembrerebbe comparire alle spalle del protagonista il veicolo/exo-suit Mantis della serie Halo. Difficile capire se si tratti proprio di un riferimento diretto o di qualcosa di diverso, ma a primo impatto sembrerebbe essere proprio un Mantis.

La sinossi del film recita comunque così: "Free Guy è un cassiere di banca che scopre di essere in realtà un giocatore in background in un videogioco open world e decide di diventare l'eroe della sua storia ... quella che si riscrive. Catapultato in un mondo in cui non ci sono limiti, è determinato a essere il ragazzo che salva il suo mondo a modo suo ... prima che sia troppo tardi."

Ad affiancare Reynolds nel ricchissimo cast di co-protagonisti troveremo anche la talentuosa e fantastica Jodie Comer (Killing Eve) e Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, e Taika Waititi, mentre la sceneggiatura del progetto è un'idea originale dello scrittore Matt Lieberman. Insomma, tutti nomi che non fanno che aumentare l'interesse del pubblico nel vedere questo blockbuster estivo.



Dopo numerosi posticipi dovuti alla Pandemia di Coronavirus, Free Guy è adesso atteso nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 11 agosto 2021. Le prime recensioni della critica hanno parlato di Free Guy come di un film sorprendente, dunque non vediamo l'ora di sapere cosa ci regalerà questo take originale sul mondo dei videogiochi.