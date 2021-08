Free Guy da oggi nei cinema italiani: quale punteggio ha ottenuto su Rotten Tomatoes?

Da oggi 11 agosto nei cinema italiani arriva Free Guy, nuovo lungometraggio di Shawn Levy interpretato da Ryan Reynolds e incentrato sul mondo dei videogiochi, una tematica che solitamente non trova molta fortuna al cinema: quindi come si è comportato Free Guy su Rotten Tomatoes?

A quanto pare, sorprendentemente bene: il film è stato ufficialmente 'Certificato Fresco' sul famoso aggregatore di recensioni, con un punteggio invidiabile di 86% di recensioni positive su un totale di 98 articoli. Il giudizio generale fornito da Rotten Tomatoes recita: "Combinando un'idea intelligente, un umorismo dolce e consapevole e un cast affascinante, Free Guy è un divertimento frivolo".

Per chi non avesse idea di cosa si sta parlando, Free Guy - Eroe per Caso racconta la storia l'attore di Guy, un impiegato bancario che scopre di essere un semplice personaggio non giocante all'interno di un vasto videogioco open-world e decide di punto in bianco di diventare l'eroe della sua storia, una che può riscriversi da sé. In un mondo che non conosce limiti, Guy è determinato a essere l'eroe che salva il proprio mondo a modo suo: ma il creatore del videogioco, il perfido Antoine, non la prenderà bene. Il protagonista del film è Ryan Reynolds, accompagnato da un cast che include anche Taika Waititi, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utarsh Ambudkar, Joe Keery e il compianto Alex Trebek.

