Free Guy, nel nuovo trailer di Free Guy Ryan Reynolds scopre di vivere in un videogioco!

È uno strano ma potenzialmente esplosivo mix tra Lego Movie, Ralph Spaccatutto e The Truman Show questo Free Guy, che nel suo nuovo trailer ci mostra un Ryan Reynolds in gran forma dar sfoggio di tutta l'ironia e l'irriverenza per cui abbiamo imparato ad amarlo.

La trama del film è presto detta: Guy, il nostro protagonista interpretato dalla star di Deadpool, è un anonimo banchiere che ogni giorno assiste senza alzare un dito agli episodi di inaudita violenza di cui la città in cui vive è costantemente ostaggio.

Quando il nostro decide di reagire ad una rapina, però, le cose cambiano: una serie di eventi fa sì che Guy scopra di essere nient'altro che uno dei tanti personaggi di un videogioco open world chiamato Free City e ambientato nell'omonima città in cui, in pieno stile GTA, crimini e violenza di ogni tipo sono all'ordine del giorno.

Il personaggio di Reynolds però non ci sta e decide quindi di scatenare un putiferio cominciando a far valere il proprio libero arbitrio, tentando di cambiare le sorti del suo mondo e sconvolgendo i tanti videogiocatori che ogni giorno passano ore e ore incollati a Free City.

Free Guy dovrebbe debuttare a dicembre, salvo slittamenti dell'ultima ora; nei mesi scorsi, inoltre, Netflix ha acquistato tutti i diritti di Free Guy, precedentemente proprietà di Paramount.