Free Guy, ecco la nuova data d'uscita ufficiale del film con Ryan Reynolds

È Discussing Film che con un tweet ci rivela oggi la nuova data d'uscita ufficiale dell'atteso e interessante Free Guy, action comedy dal retrogusto videoludico scritta da Zak Penn, diretta da Shawn Levy (Stranger Things) e con protagonista l'adorato Ryan Reynolds (Deadpool)

La sinossi del film recita comunque così: "Free Guy è un cassiere di banca che scopre di essere in realtà un giocatore in background in un videogioco open world e decide di diventare l'eroe della sua storia ... quella che si riscrive. Catapultato in un mondo in cui non ci sono limiti, è determinato a essere il ragazzo che salva il suo mondo a modo suo ... prima che sia troppo tardi."

Ad affiancare Reynolds e la Comer sul set vedremo Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, e Taika Waititi, mentre la sceneggiatura del progetto è un'idea originale dello scrittore Matt Lieberman.

Free Guy sarebbe dovuto originariamente uscire nei cinema americani il 2 luglio 2020, posticipato poi a oggi, 11 dicembre 2020, e infine adesso in uscita ufficiale il 21 maggio 2021.



Siete pronti a giocare? Di seguiti il trailer ufficiale di Free Guy. Cosa ne pensate? Quanto vi incuriosisce il nuovo film di Reynolds? Ditecelo nei commenti. Intanto vi ricordiamo che l'attore sarà anche protagonista dell'adattamento cinematografico di Dragon's Lair.