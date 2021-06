Free Guy, il mondo è un videogioco nel nuovo trailer italiano del film con Ryan Reynolds

La vita è (letteralmente) un (video)gioco per Ryan Reynolds nel nuovo trailer italiano di Free Guy, il nuovo film di 20th Century Studios in arrivo quest'estate al cinema.

Di eroi ce ne sono tanti, e molti sono super come Thor, Scarlet Witch, Spider-Man, o anche Deadpool. Ma l'interprete di quest'ultimo sul grande schermo, Ryan Reynolds, è pronto a dar vita a un nuovo tipo di eroe... Un eroe per caso, come dice lo stesso titolo italiano del film.

In Free Guy - Eroe per Caso, l'attore veste i panni di "Un impiegato bancario scopre di essere una comparsa in un videogioco open-world e decide di diventare l'eroe della sua storia, una che può riscriversi da sé. In un mondo che non conosce limiti, lui è determinato a essere il tipo che salva il proprio mondo a modo suo... Prima che sia troppo tardi" come recita la sinossi ufficiale della pellicola, e come si evince anche dal più recente e spassoso trailer italiano.

Protagonista di una nuova commedia che si preannuncia già esilarante, Reynolds sarà accompagnato in questa nuova avventura da Taika Waititi, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utarsh Ambudkar, Joe Keery e il compianto Alex Trebek, e sbarcherà il prossimo agosto nelle sale cinematografiche americane.