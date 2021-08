Free Guy, ecco la nostra intervista ai protagonisti Jodie Comer e Shawn Levy

Dopo tante peripezie Free Guy è finalmente sbarcato sul grande schermo: il film con Ryan Reynolds ha subito un bel po' di slittamenti a causa della pandemia, ma ora è pronto a ritagliarsi un suo spazio tra un Black Widow e un The Suicide Squad. Noi, per l'occasione, ne abbiamo parlato con Jodie Comer e Shawn Levy.

Levy, che da regista ci ha regalato successi come Una Notte al Museo, Una Scatenata Dozzina e ovviamentre Stranger Things, e Comer, che nel film interpreta un'hacker che installa la consapevolezza di sé stesso nel protagonista, hanno dunque discusso con noi di vari aspetti del film che secondo Ryan Reynolds potrebbe dar vita a un sequel in futuro.

Dall'immedesimazione di Comer nel suo personaggio al suo rapporto con il mondo dei videogiochi, passando per la voglia di Levy di tornare a dirigere un film per il grande schermo dopo tanto lavoro per svolto per la serialità televisiva, le differenze tra il media cinematografico e quello videoludico e tanto altro ancora: questi sono alcuni tra gli argomenti che i nostri Shawn e Jodie hanno discusso con noi nel video che trovate sul canale YouTube di Everyeye.

E voi, pensate di dare una possibilità a Free Guy? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quali film sui videogiochi recuperare dopo Free Guy.