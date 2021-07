Free Guy, Hugh Jackman trolla Ryan Reynolds: ecco il motivo!

A distanza di poche settimane dall'uscita di Free Guy, la nuova comedy ispirata ai videogiochi e capitanata nel cast da Ryan Reynolds, l'attesa tra i fan cresce, soprattutto per la natura irriverente del progetto. Ovviamente la presenza di Reynolds ha scatenato il suo buon amico Hugh Jackman, alimentando la scherzosa faida social tra i due.

Hugh Jackman ha pubblicato su Twitter una foto che lo ritrae insieme al regista di Free Guy, Shawn Levy, con una didascalia che prende in giro Ryan Reynolds per non essere stato invitato al party di Levy. Scoprite nel frattempo il nuovo trailer di Free Guy.



In Free Guy, Ryan Reynolds interpreta Guy, cassiere in una banca che scopre in realtà di essere un giocatore di contorno in un videogioco open world, e decide di diventare il protagonista della sua storia... riscrivendo sé stesso. Ora, in un mondo in cui non ci sono limiti, è determinato ad essere il ragazzo che salva il suo mondo... a modo suo. Prima che sia troppo tardi. Nel cast compaiono anche Jodie Comer, Taika Waititi, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e Camille Kostek.

"Do sempre un'occhiata, i film sullo sport sono buone metafore. I più grandi film sullo sport mai realizzati in realtà non riguardano lo sport. L'uomo dei sogni non lo definirei una storia sul baseball. Hanno usato il baseball come veicolo per raccontare una storia davvero bella su un figlio e un padre che cercano di relazionarsi. E penso che stiamo facendo la stessa cosa. Stiamo usando il mondo dei videogiochi, il mondo di Free City e la cultura dei videogiochi come una sorta di veicolo per raccontare questa storia umana davvero bella e potente" disse Reynolds in conferenza stampa lo scorso anno.



Le prime reazioni della critica a Free Guy sono entusiasmanti e diversi giornalisti hanno definito il film 'sorprendente'.