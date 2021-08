Free Guy, Hugh Jackman si congratula con Ryan Reynolds per il successo del film

A volte si amano, più spesso si odiano, ma l'amicizia che li lega è storica: stiamo parlando di Hugh Jackman e Ryan Reynolds, e nelle ultime ore il primo si è congratulato con il secondo per il successo di Free Guy

In un'estate cinematografica partita all'insegna dei blockbuster, tra cinecomic come Black Widow e The Suicide Squad e sequel di franchise già conclamati, come A Quiet Place II e Fast 9, forse in pochi si aspettavano un boxoffice così positivo per il film con protagonista Ryan Reynolds, Free Guy.

E invece, Free Guy ha conquistato non solo il pubblico, andando inoltre ben oltre le previsioni degli analisti per quanto riguarda gli incassi, ma anche la critica, che lo definito, tra le tante cose "uno dei più originali, genuinamente divertenti e sorprendentemente commoventi film d'avventura ad alto budget".

Una piccola parte del merito va senz'altro anche ai cameo d'eccezione che troviamo nella pellicola, come quelli di Chris Evans, Channing Tatum e, ovviamente... Hugh Jackman!

E proprio il nemico/animo di Reynolds si è congratulato con lui su Instagram, ricondividendo una immagine di Ryan e della Maximum Effort, la compagnia di produzione del collega.

Almeno questa volta, non c'è nessuno scherzo o (esilarante) frecciatina dietro!

E voi, avete già visto Free Guy? Cosa ne avete pensato? Fateci sapere nei commenti.