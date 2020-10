Free Guy, il film di Ryan Reynolds 'uscirà a Natale, a San Valentino e dopo le Olimpiadi'

Dopo l'ennesimo rinvio di No Time To Die il cast di Free Guy, capitanato da Ryan Reynolds, ha deciso di correre ai ripari con uno spassoso video promozionale in cui la data di uscita del film non è così facile da capire.

Dopo alcune sequenze del film, ambientato in un mondo virtuale molto simile a GTA Online in cui il protagonista è un NPC del gioco, vediamo apparire la fatidica data di uscita (11 dicembre), ma poco dopo si collegano in videochat lo stesso Reynolds e i suoi colleghi Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e il regista Shwn Levy. È proprio quest'ultimo a suggerire che, "visto come sta andando il 2020, vorremmo proporre delle alternative alla data di uscita".

È allora che i vari attori iniziano a registrare i loro messaggi promozionali, invitando il pubblico a recarsi in sala a Natale, a San Valentino e in altre occasioni: "Free Guy arriva questo aprile, forse", "Arriverà in un generico 4 luglio", "Esce prima o dopo le prossime Olimpiadi", "Ad Halloween, ma non l'Halloween che credete voi", "Prima che ci colpisca un asteroide".

Ecco fatto, gli attori non dovranno più annunciare la data di uscita dopo un eventuale posticipo, visto che hanno coperto qualsiasi periodo possibile. Alla fine tutti convengono con Reynolds: "Ok, ce l'abbiamo fatta. Mi sa che siamo a posto per i prossimi quaranta o cinquanta anni". La ciliegina sulla torta? Il post su Facebook rivela l'arrivo di "Un nuovo trailer domani. Forse". Una soluzione geniale in un periodo in cui ogni singolo film viene rimandato, non trovate?

Un video in tipico stile Reynolds, sempre impegnato in simpatiche trovate insieme a Hugh Jackman degne del miglior Deadpool, personaggio che rischia di diventare l'eroe più pagato della Marvel.