Free Guy, il film con Ryan Reynolds incassa oltre 300 milioni di dollari a livello globale

Disney e 20th Century Studios hanno annunciato che Free Guy ha ufficialmente superato i $300 milioni di incasso a livello mondiale, diventando il quinto titolo di Hollywood a raggiungere questo ambizioso traguardo in questo difficile anno per l'industria cinematografica.

Il film narra le vicende di un cassiere di banca (Ryan Reynolds) che si rende conto di essere un personaggio all'interno di un videogioco chiamato Free City. L'uomo decide di trasformarsi nell'eroe della propria storia prima che gli sviluppatori del gioco possano spegnerlo.

Ad oggi, il protagonista Ryan Reynolds ha incassato 108,8 milioni di dollari a livello nazionale e 193,6 milioni di dollari al botteghino internazionale per un totale di 302,4 milioni di dollari.



La pellicola ispirata ai videogiochi del regista Shawn Levy è l'unico film originale di Hollywood a raggiungere $ 300 milioni nel 2021 e solo il secondo, insieme a Tenet, a farlo durante la pandemia.



Ciò rende questo traguardo notevole e certamente prestigioso, soprattutto considerando che la sua uscita a metà agosto è arrivata in un momento di preoccupazione per la variante Delta di COVID-19 e si sono verificate ulteriori restrizioni e/o chiusure causa pandemia a livello globale.



Il successo di Free Guy ha ricevuto un aiuto importante dalla Cina, dove è uscito il 27 agosto come primo grande film sul mercato dopo il blackout estivo. Il suo lordo fino ad oggi è di $ 89 milioni; è già il terzo film di Hollywood con il maggior incasso sul mercato da quando i cinema hanno riaperto nel luglio 2020.



Nel resto del mondo, gli incassi di di Free Guy sono guidati da Regno Unito ($ 21,2 milioni), Russia ($ 10,8 milioni), Francia ($ 5,2 milioni), Arabia Saudita ($ 4,7 milioni), Germania ($ 4,6 milioni), Giappone ($ 4,5 milioni), Australia ($ 4,3 milioni), Spagna ($ 3,3 milioni) e Messico ($ 3,3 milioni).



