Free Guy, nel film di Ryan Reynolds ci sarà anche Deadpool? Risponde l'attore!

Deadpool è diventato il simbolo della carriera di Ryan Reynolds, al punto che l'attore lo ha utilizzato anche per famoso trailer metacinematografico di Free Guy, nel quale il supereroe Marvel si divertiva a guardare e a commentare in anteprima il trailer di Free Guy.

Ma quindi, essendo la nuova commedia fantascientifica con protagonista Ryan Reynolds piena zeppa di easter-egg e riferimenti, i fan dovranno aspettarsi anche un cameo di Deadpool? Del resto Free Guy è una produzione 20th Century Studios che sarà distribuita dalla Disney, che adesso detiene i diritti del supereroe chiacchierone - che presto debutterà nel Marvel Cinematic Universe col nuovo film Deadpool 3. A questa domanda ha risposto Ryan Reynolds in persona, dichiarando:

"La cosa che amo di più di Free Guy è che stiamo facendo qualcosa che penso sia sempre più raro e difficile da fare nel mercato attuale, ovvero un grande blockbuster che non si basa su nient'altro che un'idea originale. Voglio dire, non fa parte di un franchise, non è un sequel di qualcosa, non è basato su un fumetto, non è basato su nulla. Si basa su un'idea incentrata su un tema molto amato, ovvero quello dei videogiochi. Mi piace che abbiamo avuto quest'opportunità, quindi no, non ho mai sentito il bisogno di inserirci anche Deadpool. Non sarebbe adatto a questa storia. Si, abbiamo alcune grandissime sorprese nel film per gentile concessione delle proprietà della Disney. Ma no, non ho mai pensato di far comparire Deadpool."

Free Guy racconta la storia di un NPC (personaggio non giocante) di nome Guy (Ryan Reynolds) che scopre accidentalmente che il suo mondo è in realtà un videogioco: riuscirà a mettersi in contatto con il nostro mondo grazie ad una programmatrice di nome Millie (Jodie Comer), e a quel punto parte per un'avventura per salvare il suo mondo dalla distruzione architettata da Antwan (Taika Waititi), il proprietario del videogame. La data d'uscita in Italia è fissata per domani 11 agosto.

Per altri approfondimenti, ecco com'è nato il meta-trailer di Free Guy con Deadpool.