Free Guy, il film con Ryan Reynolds arriva su Disney+ il prossimo 29 settembre!

La politica di Disney è chiara ormai da tempo: nonostante l'ovvia priorità alle sale cinematografiche per le nuove release (e messa da parte la contemporaneità con l'accesso VIP), l'intenzione è quella di inserire i nuovi film nel catalogo Disney+ nel più breve tempo possibile, proprio come sta accadendo per Free Guy.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti sul grande schermo (Free Guy ha incassato oltre 300 milioni di dollari su scala globale), infatti, per il film con Ryan Reynolds è ormai imminente l'attesissimo passaggio in streaming, che avverrà, stando a quanto si legge nel comunicato rilasciato proprio in queste ore, tra pochissimi giorni.

Free Guy sarà infatti disponibile nel catalogo Star presente su Disney+ a partire dal prossimo 29 settembre, giorno in cui tutti gli abbonati alla piattaforma streaming della House of Mouse (o, per meglio dire, quelli maggiorenni: il catalogo Star è infatti inaccessibile ai minori) potranno quindi godersi per la prima volta o rivedere il film in cui il protagonista di Deadpool interpreta l'anonimo personaggio non giocabile di un videogioco open world.

Il nostro consiglio è dunque di segnare in rosso sul calendario la data del 29 settembre: voi, intanto, fateci sapere se avete già dato una possibilità in sala al film di Shawn Levy. Nel frattempo, ecco in che modo Blake Lively e Hugh Jackman continuano a bullizzare il povero Ryan Reynolds.