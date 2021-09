Free Guy, Disney+ conferma: il film con Ryan Reynolds da domani in streaming

Vi avevamo dato notizia nei giorni scorsi dell'imminente arrivo di Free Guy su Disney+, e la stessa piattaforma streaming ha provveduto a un reminder per ricordarlo a tutti. Il film con Ryan Reynolds sarà disponibile in streaming a partire da domani, mercoledì 29 settembre.

Dopo gli ottimi incassi ottenuti al cinema, Free Guy arriverà dunque sul catalogo Star, visibile come sappiamo con un abbonamento a Disney+. La notizia è stata confermata sui canali social della Casa di Topolino, come possiamo vedere anche nel post Instagram in calce alla notizia:

"SORPRESONA!" recita la didascalia. "Quanto ci volete bene? Free Guy - eroe per gioco arriva DOMANI in streaming su #DisneyPus!"

In questi giorni abbiamo visto il povero Ryan Reynolds bullizzato sui social da Hugh Jackman e Blake Lively. In Free Guy, il protagonista di Deadpool interpreta un personaggio non giocante nel videogioco open word Free City, che a poco a poco acquisisce la consapevolezza che quello in cui si muove non è il mondo reale, e cerca di salvare il gioco e di diventarne l'eroe prima che i suoi sviluppatori lo spengano.

Free Guy è diretto da Shaen Levy (Una notte al museo). Oltre a Ryan Reynolds, fanno parte del cast, tra gli altri, anche Jodie Comer, Taika Waititi, Lil Rey Howery e Joe Keery.