Free Guy 2 non si farà...Per colpa di Barbie? Ecco cosa sappiamo

Barbie è certamente stato il film evento di questa estate 2023, per un mese ed oltre non si è sentito parlare d'altro sul web e non solo, nonostante alcuni lo abbiano criticato per i motivi più disparati infatti, il successo della pellicola con Margot Robbie è innegabile. Ma a che prezzo?

Nel 2021 è uscito nelle sale Free Guy con Ryan Reynolds, una divertente commedia che giocava con la cultura nerd e che riuscì persino ad ottenere un buon riscontro di critica e pubblico, risultando un effettivo successo. In tal senso ci saremmo aspettati tutti un sequel, ma a detta proprio del regista Shawn Levy, questo non accadrà mai, proprio a causa di Barbie.

Sembrerebbe infatti che il successo della pellicola diretta da Greta Gerwig abbia causato varie problematiche per un sequel, in quanto l'opera della regista affronta tematiche molto simili al film con Reynolds.

Così si è espresso Levy in una recente intervista per Collider: "Penso che sia abbastanza improbabile. Amiamo Free Guy. Credo sia stato un'emozione lavorarci, per tutti noi. Ma adesso c'è un personaggio come Barbie che ha indubbiamente lasciato un segno nell'idea del personaggio in un mondo immaginario che arriva ad avere piena coscienza di sé. Faremo Free Guy 2 solo se sarà del tutto diverso dal primo".

Voi cosa ne pensate?