Free Guy 2 si farà? Tutto sul sequel del film con Ryan Reynolds

Sicuramente non è stata una pellicola che è passata inosservata agli occhi del pubblico di massa. Nonostante all'apparenza sembri una comune commedia infatti, Free Guy ha certamente regalato più di qualche sorpresa a chi ha saputo cogliere alcune citazioni e riferimenti presenti nel film.

Ad oggi dopo qualche anno dalla fine della sua corsa nelle sale, ancora in molti si chiedono quando e soprattutto se vedremo mai un Free Guy 2.

Di recente il regista ha spento le speranze dei fan per un sequel di Free Guy, tuttavia ancora le voci secondo cui ci sarebbero possibilità in merito non sono cessate.

Attualmente infatti, sembrerebbe che non sia detta l'ultima parola, ma si stia parlando solamente di rimettere mano alla sceneggiatura che era stata preparata per rielaborarla, questo visto il successo enorme del film Barbie, il quale avrebbe tematiche molto simili.

Attualmente si stima che l'inizio delle riprese per il sequel del film con Ryan Reynolds potrebbe avvenire nel corso del 2024 e presumibilmente questa fase potrebbe durare fino al 2025.

Tutto ciò porta a pensare che la nuova pellicola potrebbe finalmente vedere la luce non prima del 2026. Voi che ne pensate? In attesa di saperne di più ecco la nostra recensione di Free Guy. Oltretutto, sapevate che forse Deadpool 3 sarà rinviato?