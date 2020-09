Da Freddy Krueger a Jason, le icone horror ritratte in questi inquietanti dipinti

Siamo a corto di film della saga di Nightmare e di Venerdì 13 già da qualche anno e così i fan cercano di ingannare il tempo meglio che possono, magari dipingendo alcuni dei loro personaggi preferiti ispirandosi alle più celebri saghe horror in circolazione, su tutte proprio quelle con protagonisti Freddy e Jason.

Parliamo infatti dell'artista Matthew Therrien, che ha dipinto alcuni ritratti delle figure protagoniste degli horror più celebri, Freddy Krueger, Jason Vorhees e Michael Myers, realizzate con l'uso di acquerelli più un misto di altre tecniche pittoriche. Per i fan di Nightmare, in particolare, Matthew Therrien ha riservato una sorpresa: una volta che tutti e sette i suoi dipinti ispirati alla saga verranno venduti, ne sarà consegnato un ottavo misterioso e del tutto gratuito. Potete visualizzare tutti i dipinti nella gallery presente sulle pagine di Screen Rant. I lavori sono tutti acquistabili, e pare a prezzi del tutto ragionevoli.

Di recente, Robert Englund, storico interprete di Freddy Krueger al cinema, ha confessato di sentirsi troppo vecchio per riprendere nuovamente il ruolo in futuro: "Non penso che mi trasformerò nuovamente grazie al make up. Sono un po' troppo vecchio per quello. Non sarei in grado d'interpretare al meglio Freddy. Penso che se lo facessi sarebbe come Freddy vs. Viagra".

L'attore vorrebbe comunque essere coinvolto, nel caso venisse concretizzato un progetto di reboot: "So che i diritti di Nightmare On Elm Street sono tornati alla famiglia di Wes Craven. E so che hanno esaminato molti consigli e idee diverse. Spero che siano di mentalità aperta, perché ci sono molti giovani sceneggiatori e aspiranti registi-sceneggiatori che sono un po' ossessionati dal genere horror e hanno alcune idee interessanti. Mi piacerebbe essere invitato di nuovo se decidono di riavviare A Nightmare On Elm Street Part 3: The Dream Warriors".