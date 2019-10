Per Freddie Prinze Jr. Luke Skywalker è praticamente Cenerentola

Gli ultimi film di Star Wars non hanno fatto particolarmente breccia nel cuore di gran parte dei fan, anzi: Star Wars: Gli Ultimi Jedi è ancora oggi oggetto di critiche e discussioni particolarmente accese negli ambienti interessati.

A forza di tirare la corda, però, qualcuno può perdere la pazienza: è il caso di Freddie Prinze Jr., doppiatore nella serie Star Wars Rebels, che durante la sua ospitata in un podcast si è lasciato andare ad uno sfogo contro chi ha avuto da ridire sulle scelte di trama di Rian Johnson per Episodio VIII.

A chi si lamentava del fatto che Han Solo avesse lasciato il Millenium Falcon nelle mani di una ragazza l'attore ha infatti risposto: "Ma Luke Skywalker è praticamente Cenerentola o La Bella Addormentata! Può parlare ad esseri che non parlano inglese e capire cosa c***o stiano dicendo, ha un mago padrino invece di una fata madrina, che in un c***o di attimo gli insegna come diventare il miglior Jedi del mondo".

Il paragone in effetti sembra filare: chissà se basterà a mettere a tacere i numerosi detrattori del film! A proposito di Luke, proprio Mark Hamill ha recentemente condiviso una foto in ricordo dei bei tempi di Episodio IV. Lucasfilm, intanto, sembrerebbe essere al lavoro su un nuovo e misterioso progetto.