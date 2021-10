Freddie Mercury: The Final Act, la BBC presenta un nuovo documentario sul celebre cantante

Secondo quanto riportato da Variety, sta per arivare un documentario della BBC sugli ultimi 5 anni di Freddie Mercury. Il film, della durata di 90 minuti, farà luce sul periodo difficile della vita dell'artista, raccontando anche a livello più ampio l'epidemia di AIDS, fino a parlare del concerto di Wembley che ha seguito la morte di Mercury.

Per colmare l'attesa, BBC Two presenterà anche alcune delle migliori esibizioni di Mercury con i compagni della band Brian May, Roger Taylor e John Deacon che sono state trasmesse dal canale nel corso degli anni.

Il documentario sarà composto da interviste, che vedranno come protagonisti i membri della band ma non solo. Sentiremo infatti anche le voci della sorella di Freddie, Kashmira Bulsara, dei suoi amici David Wigg e Anita Dobson e del suo assistente personale, Peter Freestone. Ci sarà inoltre l'intervento di medici e attivisti del tempo che hanno vissuto l'epidemia dell'AIDS, e ne raccontano il forte impatto. Nel film interverranno anche gli artisti che si sono esibiti al concerto al Wembley, organizzato nel 92 dai membri dei Queen per onorare l'amico scomparso. Si tratta di Roger Daltrey dei The Who, Lisa Stansfield, Joe Elliott dei Def Leppard, Gary Cherone e Paul Young.

Dopo il film su Freddie Mercury Bohemian Rhapsody, arriva dunque una nuova opportunità per esplorare la storia di uno dei musicisti più talentuosi della storia. Secondo il capo della BBC Music TV Jan Younghusband, il documentario diretto da Rogan farà "brillare una luce nuova sul coraggioso viaggio di Freddie Mercury attraverso quegli ultimi 5 anni della sua vita, e porterà sullo schermo anche una storia più ampia dell'emergenza dell'AIDS in quel momento storico e di come l'incredibile concerto tributo per la sua morte, abbia contribuito a cambiare in meglio l'opinione pubblica sulla crisi."

Freddie Mercury: The Final Act sarà disponibile a Novembre. Intanto non si smette di parlare del celebre cantante: si vocifera infatti della possibilità di un Bohemian Rhapsody 2.