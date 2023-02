Fred Astaire: il biopic con Tom Holland sarà diretto da Paul King

Come confermato da The Wrap, il biopic attualmente senza titolo su Fred Astaire, e che vedrà protagonista Tom Holland, sta andando avanti nella sua lavorazione con il regista di Paddington, Paul King, dietro la macchina da presa. Il film, annunciato nell'inverno del 2021, racconterà la vita e la carriera di Astaire e di sua sorella, Adele Astaire.

Holland ha iniziato la sua carriera come ballerino e ha esordito come performer internazionale recitando in "Billy Elliott The Musical" nel West End. Non si sa ancora chi sarà il co-protagonista di Holland nel ruolo di Adele.

Il film, distribuito dalla Sony Pictures, vedrà il candidato all'Oscar Lee Hall riscrivere la sceneggiatura di Noah Pink (National Geographic's "Genius"). Per coincidenza, Hall ha anche scritto il libretto di "Billy Elliott" insieme al compositore Elton John. La produzione è affidata a Amy Pascal, Rachael O'Conner, Ben Holden e Josh Hyams.

Gli ultimi lavori di Holland al cinema sono stati Spider-Man: No Way Home, che ha guadagnato oltre 1,9 miliardi di dollari al box-office mondiale, e l'adattamento cinematografico del videogame Uncharted, che ha racimolato oltre 400 milioni di dollari a livello globale. La sua fama è esplosa per la prima volta a Hollywood quando ha debuttato come Spider-Man in Captain America: Civil War nel 2016, e da allora ha interpretato il ruolo di Peter Parker in tre film di Spider-Man per la Sony e in due film degli Avengers per la Disney.

Il progetto su Fred Astaire potrebbe vedere Holland entrare per la prima volta nella sfera di un cinema più impegnato, poiché interpreterebbe il più famoso ballerino che abbia mai calcato il grande schermo. Dal 1932 al 1957, Astaire ha recitato in 30 musical, 10 dei quali con la sua altrettanto iconica partner di ballo Ginger Rogers: classici come "Top Hat" e "Shall We Dance". Le sue coreografie e la sua presenza sullo schermo avrebbero ispirato Michael Jackson durante la sua carriera, in particolare per il famoso completo bianco che la popstar indossò per il video musicale di "Smooth Criminal".

Per coincidenza, è in lavorazione anche il biopic su Michael Jackson, che sarà interpretato dal nipote Jaafar Jackson.

Ricordiamo che Paul King ha diretto l'atteso prequel su Willy Wonka con Timothee Chalamet.