Freaky, Vince Vaughn serial killer 'sui generis' nel trailer del nuovo film Blumhouse

Universal Pictures e Blumhouse Productions hanno pubblicato via Youtube il primo trailer ufficiale di Freaky, nuovo e intrigante thriller horror di stampo commediato scritto e diretto da Christopher B. Landon (Auguri per la tua morte) che vede protagonisti assoluti Vince Vaughn e la giovane Kathryn Newton (The Society).

L'idea al centro del film è tanto semplice quanto geniale e gioca con tutti quei titoli dove c'è uno scambio di corpi (Quel pazzo venerdì, Shrek 3 ecc), ponendosi una domanda: cosa succederebbe se ci si scambiasse il corpo con un serial killer?



Ebbene, è proprio quello che accade alla protagonista interpretata dalla Newton, Millie Kessler, che quotidianamente cerca di sopravvivere alla vita del suo liceo, dove non è per nulla popolare ed è anzi presa di mira da qualche bulletto. Diventa improvvisamente l'obiettivo di The Butcher (Vaughn), ormai famigerato serial killer che si aggira da tempo nella sua città, e quando viene catturata e trafitta dal mistico pugnale del Macellaio, Millie si ritrova improvvisamente intrappolata nel corpo dell'assassino, che a suo volta si trova invece nel suo. La ragazza avrà così soltanto 24 ore di tempo per riprendersi il suo corpo e la sua vita.



Freaky uscirà nelle sale americane il prossimo 13 novembre, ovviamente di venerdì.



