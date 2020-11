Freaky e Auguri per la tua Morte fanno parte dello stesso universo cinematografico?

I prodotti targati Blumhouse hanno sempre più successo con il pubblico, ma anche a livello di critica, come successo anche con il più recente Freaky. E pensare che il film con Vince Vaughn e Kathryn Newton potrebbe essere ambientato nello stesso universo di un altro popolare titolo della casa di produzione...

Parlando della sua nuova pellicola, il regista Christopher Landon si è ritrovato a discutere della possibilità che sia Freaky che Auguri per la tua Morte possano appartenere allo stesso universo cinematografico.

"Credo che esistano nello stesso universo spirituale, per dirla così" afferma infatti Landon, che ha diretto tutti e due capitoli della saga con protagonista Jessica Rothe, oltre che il film con Kathryn Newton "Credo di poter facilmente immaginare le protagoniste dei due film, Tree e Millie, ritrovarsi e dire 'Ma non sai cosa mi è successo! Non ci crederai mai...'. Penso che su un piano tonale siano connessi, come anche a livello tematico, in un modo molto bizzarro. E sì, la trovo decisamente una possibilità".

E quando gli viene chiesto se un crossover tra i due titoli sia fattibile, il regista risponde: "Beh, non si può mai dire, non si sa mai!".

In Freaky, Millie (Newton) e The Butcher (Vaughn), un noto assassino, si ritrovano l'uno nel corpo dell'altro, e la ragazza dovrà affrontare una sfida contro il tempo per potersi riprendere la sua vita. E anche in Auguri per la Morte il tempo è un fattore chiave, poiché Tess (Rothe) si ritrova improvvisamente a rivivere ancora e ancora il giorno del suo compleanno, che ogni volta termina immancabilmente con la sua morte. Per poter interrompere il loop, la ragazza deve scoprire chi è che le vuole male fino al punto da volerla uccidere.

E voi, che ne pensate? Vorreste vedere un crossover tra questi due horror? Fateci sapere nei commenti.

Freaky è già uscito nelle sale americane, mentre da noi è ancora ignoto come verrà distribuito.