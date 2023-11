Freaky e Auguri per la tua morte, crossover in arrivo? Parla l'autore

A tre anni di distanza dall'uscita non troppo fortunata di Freaky, l'horror targato Blumhouse, a causa della pandemia, ecco che potrebbe esserci un futuro prossimo film... in coppia con un franchise conosciuto. Da tempo si parla di un crossover con Auguri per la tua morte e per l'autore Michael Kennedy c'è ancora speranza.

Impegnato nella promozione di It's a Wonderful Knife, Michael Kennedy ha parlato del possibile ritorno di Freaky con Auguri per la tua morte:"Non ho parlato con nessuno. Voglio dire, Chris [Landon, regista di Freaky] ne parliamo ogni tanto. Stiamo lavorando su alcune cose insieme in questo momento e ne parliamo ogni tanto. Ma conosciamo anche la realtà. La situazione è che Freaky è uscito nel bel mezzo di una pandemia e non ha incassato i soldi che avrebbe ottenuto se non ci fosse stata la pandemia. Hanno comunque seguito il film come al solito e se non ci fosse stata la pandemia eravamo sulla buona strada per guadagnare 35 milioni di dollari nel weekend d'apertura. E c'è molta tristezza perché adesso avremmo un universo" ha dichiarato Kennedy. Se volete rispolverare l'horror di Christopher Landon recuperate la recensione di Auguri per la tua morte.



Anche Kathryn Newton e Jessica Rothe vorrebbero un crossover con il franchise di Landon:"Ma sono anche molto grato che It's a Wonderful Knife esista grazie a Freaky e so che molte persone sono grate per il fatto che sia uscito in un periodo pessimo della vita di tutti. Ma il mio sogno irrealizzabile sarà sempre Freaky Auguri per la tua morte. Kathryn Newton vuole fare il film e anche Jessica Rothe. So che Chris è interessato".



Vedremo mai il crossover sul grande schermo? Nel frattempo potete rileggere la nostra recensione di Freaky, lo slasher con Vince Vaughn.