Freaks Out, una Roma a ferro e fuoco nel poster ufficiale del film di Gabriele Mainetti

Dopo il primo teaser trailer del film di mercoledì, è stato pubblicato nella giornata di oggi anche il poster ufficiale di Freaks Out, l'attesissimo nuovo lavoro di Gabriele Mainetti, regista di Lo chiamavano Jeeg Robot. Il film arriverà al cinema il prossimo 16 dicembre.

Il film è ambientato a Roma durante l'occupazione nazista nel 1943, e il poster, che si può vedere anche in calce alla notizie, mostra il gruppo dei protagonisti in cammino tra le macerie della Città Eterna sotto le bombe.

Freaks Out è incentrato su una banda di fenomeni da baraccone abbandonata dall'impresario circense Ismael, misteriosamente sparito dopo aver promesso di portare tutti in salvo organizzando una fuga oltreoceano. I quattro freak si metteranno quindi alla sua ricerca, sfidando tutti i pericoli di una città in tempo di guerra.

Fanno parte del cast di Freaks Out, tra gli altri, Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta e Franz Rogowski.

Il film è scritto dallo stesso Gabriele Mainetti insieme a Nicola Guaglianone, e il trailer ufficiale è atteso per il 13 ottobre. L'uscita di Freaks Out era inizialmente prevista per la scorsa estate, in modo da poter partecipare ai festival di Venezia e di Cannes, ma la pandemia e il lockdown, come in molti altri casi, ne hanno ritardato la produzione.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alle prime immagini di Freaks Out, risalenti allo scorso novembre.