Freaks Out, il nuovo poster svela l'arrivo del trailer del film di Gabriele Mainetti

Dopo avere pubblicato la scorsa settimana il primo teaser di Freaks Out, 01 Distribution ha diffuso in rete una suggestiva locandina promozionale per annunciare l'arrivo del trailer dell'atteso film di Gabriele Mainetti (Lo chiamavano Jeeg Robot).

Il poster, che potete trovare in calce all'articolo, mostra i quattro protagonisti di spalle e svela che il trailer debutterà domani, 13 ottobre.

Questa la sinossi ufficiale: "Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro “fenomeni da baraccone” restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini… e il corso della Storia."

Tra i titoli più attesi del periodo natalizio, il film vede nel cast Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta Giancarlo Martini e Franz Rogowski, Francesca Anna Bellucci, Emilio De Marchi, Anna Tenta Michelangelo Dalisi, Eric Godon, Astrid Meloni e Olivier Bony, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 16 dicembre.

Che aspettative avete nei confronti del progetto? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo, per altri approfondimenti, qui potete trovare nostra recensione de Lo chiamavano Jeeg Robot.