Freaks Out, il nuovo poster: il film di Gabriele Mainetti arriverà nel 2021

01 Distribution ha pubblicato un nuovo poster ufficiale di Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti (Lo chiamavano Jeeg Robot) la cui uscita, inizialmente prevista per il 16 dicembre scorso, è adesso fissata per il 2021. Il film è una coproduzione Goon Films, Lucky Red e Rai Cinema, in coproduzione con Gapbusters.

Il nuovo poster, che si può vedere anche in calce alla notizia, mostra i protagonisti sullo sfondo della Roma della seconda guerra mondiale. Freaks Out è incentrato su un gruppo di "fenomeni da baraccone" che dovranno barcamenarsi per sopravvivere in una Città Eterna occupata dai nazisti. Quando Ismael, impresario del loro circo, scompare, dovranno fare affidamento esclusivamente sulle proprie forze.

Fanno parte del cast, tra gli altri, Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto (che vedremo presto nei panni di Francesco Totti nella serie Speravo de morì prima) e Giancarlo Martini, con la partecipazione di Giorgio Tirabassi e con Max Mastrota e Franz Rogowski.

Il soggetto originale di Freaks Out è di Nicola Guaglianone, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme allo stesso Gabriele Mainetti.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al primo trailer di Freaks Out e a un altro poster ufficiale del film di Gabriele Mainetti pubblicato nel mese di ottobre.