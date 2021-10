Freaks Out, i nazisti sono a caccia di supereroi nel nuovo trailer ufficiale

La Seconda Guerra Mondiale sarà la vera, grande protagonista di Freaks Out: il devastante conflitto globale è lo scenario nel quale si muovono disperati i protagonisti del film di Gabriele Mainetti, come non manca di ricordarci il nuovo trailer ufficiale rilasciato proprio in queste ore in attesa dell'uscita in sala.

Il trailer è stato anticipato dall'ultimo poster di Freaks Out uscito pochi giorni fa, e ci permette di farci un'idea ancora più concreta di ciò che vedremo nel nuovo, attesissimo film del regista di Lo Chiamavano Jeeg Robot, tra eroi con poteri decisamente poco convenzionali e nazisti che sembrano più che mai decisi a dar loro la caccia.

Il gruppo di freak capitanato da Giorgio Tirabassi è dunque costretto a una fuga disperata dagli intenti di Franz, folle ufficiale nazista deciso a regalare ad Hitler un vero e proprio esercito di superuomini: nel tentare di sfuggire alle grinfie dei tedeschi, dunque, i nostri impareranno non solo ad interfacciarsi con la crudele realtà che li circonda, ma anche a rapportarsi con dei poteri che alcuni di loro, in particolare la piccola Matilde (Aurora Giovinazzo) non sembrano pronti ad accettare.

Cosa vi aspettate dal film presentato alla Mostra del Cinema di Venezia? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, per saperne di più, trovate la nostra recensione di Freaks Out.