Freaks Out: a marzo le riprese del secondo film di Gabriele Mainetti

Dopo il clamoroso successo dista presentando ai distributori esteri il suo prossimo progetto,

A due anni dall’esordio, Freaks Out costituirà la seconda regia di Gabriele Mainetti e le riprese cominceranno a marzo e si svolgeranno ancora a Roma. Prodotto da Lucky Red e Goon Films, il film sarà “una storia corale sull'identità che avrà al centro un personaggio femminile molto forte”. La sceneggiatura è firmata ancora una volta dal regista insieme a Nicola Guaglianone, mentre rimane ancora top secret il cast.

Ricordiamo che Mainetti faticò non poco per produrre Lo chiamavano Jeeg Robot, ma una volta terminato riuscì a conquistare pubblico e critica, e a raggiungere la consacrazione grazie ai David di Donatello conquistati nel 2016. Mainetti è stato inserito anche nella lista dei 10 europei da tenere d’occhio dalla prestigiosa rivista Variety. Il suo nuovo film procederà con un mix di generi ancora più folle di quanto visto in Jeeg Robot e incorporerà il tema degli abusi sessuali.

Ad occuparsi della vendita dei diritti internazionali della pellicola saranno Rai Com e True Colors (di proprietà di Lucky Red e Indigo Films). A questo punto è lecito attendersi un’uscita cinematografica per la fine dell’anno o per l’inizio del 2019.