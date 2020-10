Freaks Out, il circo delle stramberie di Mainetti si mostra nel primo teaser ufficiale

È a sorpresa che la 01 Distribution ha pubblicato online il primo teaser trailer ufficiale dell'attesissimo Freaks Out, nuovo film scritto e diretto da Gabriele Mainetti di cui possiamo finalmente godere delle prime, suggestive e fantastiche immagini in movimento con un cast stellare a riempirle.

Domani uscirà il trailer ufficiale.



Scritto da Nicola Guaglianone e Gabriele Mainetti, Freaks Out racconta la storia di un gruppo di freak abbandonato per le strade di una falcidiata dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943 l'impresario Ismael organizza una fuga oltreoceano insieme ai circensi Mario, Cencio, Matilde e Fulvio. Quando l'impresario scompare, i quattro freaks si metteranno alla sua ricerca, nonostante i nazisti siano alle loro calcagna.



Il cast di Freaks Out comprende Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta e Franz Rogowski. Gabriele Mainetti ha avuto grande successo cinque anni fa con l'uscita nelle sale del suo primo lungometraggio, Lo chiamavano Jeeg Robot, con Claudio Santamaria nelle vesti di Enzo Ceccotti, un ladro dei sobborghi romani che si salva per miracolo dalla morte e si trasforma in Jeeg, un essere dalla forza sovrumana.



A novembre erano state pubblicate le prime immagini di Freaks Out, con i protagonisti nelle vesti dei loro bizzarri personaggi.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.