Freaks Out: arriva il primo trailer del film di Gabriele Mainetti, tra nazisti e circensi

Dopo il teaser di Freaks Out, l'ambiziosa creatura di Gabriele Mainetti si mostra nel primo trailer ufficiale con protagonisti tutti gli strambi personaggi al centro del film.

Come è possibile notare, ci troviamo in piena Seconda Guerra Mondiale e l'atmosfera che si respira è tetra e carica di pericoli. La trama ruoterà attorno a Matilde, Cencio, Fulvio e Mario, un gruppo di "fenomeni da baraccone" capitanati dall'impresario del circo Ismael. Quando quest'ultimo scompare, i quattro dovranno contare sulle proprie forze per sopravvivere nel territorio occupato dai terribili nazisti.

A quanto pare non mancheranno scene violente e crude, capaci di rendere il dramma della guerra all'interno di una storia di amicizia in cui giocherà un ruolo fondamentale anche il potere mostrato da Matilde. Il tutto sarà condito con l'ironia tipicamente romanesca e con situazioni al limite dell'assurdo che potrebbero strappare più di qualche sorriso.

Il film è stato scritto da Mainetti e Nicola Guaglianone e il cast può vantare la presenza di Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giorgio Tirabassi e Max Mazzotta. Non resta che recarci al cinema il 16 dicembre 2020 per scoprire se le promesse saranno mantenute.

Nel frattempo vi lasciamo al poster di Freaks Out e se volete rinfrescarvi la memoria circa le capacità del regista ecco la nostra recensione di Lo Chiamavano Jeeg Robot.