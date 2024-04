Freaking Romance: annunciato il film live-action tratto dal celebre web-comic

Wattpad Webtoon Studios, la divisione di intrattenimento cinematografico dell'editore web di Webtoon Entertainment, e Skybound Entertainment, il banner dietro The Walking Dead e Invincible, stanno collaborando per sviluppare un adattamento del famoso webcomic Freaking Romance.

Matthew Kic e Mike Sorce, sceneggiatori emergenti che hanno avuto per due volte dei copioni inseriti nella Black List, sono stati incaricati di scrivere la sceneggiatura di quello che sarà essere un film live-action. Aron Levitz, David Madden e Jason Goldberg produrranno per Wattpad Webtoon, mentre Robert Kirkman, David Alpert e Rick Jacobs stanno producendo il film tramite Skybound (che nel frattempo potrebbe già essere a lavoro sulle stagioni 4 e 5 di Invincible).

La storia di Freaking Romance è incentrata su una giovane donna di nome Lily che si trasferisce nell'unico posto che può permettersi, un appartamento infestato: presto scopre che il cosiddetto fantasma che occupa la casa non è un'apparizione paranormale ma un uomo di un'altra dimensione. Tra i due nasce un amore che non conoscerà confini, letteralmente. Freaking Romance, creato da Snailords, è diventato uno dei grandi successi di Webtoon, con oltre 468 milioni di visualizzazioni a livello globale, secondo l'azienda. Il webcomic è stato pubblicato anche come graphic novel cartacea da Webtoon Unscrolled, con un secondo volume in arrivo a giugno 2024.

