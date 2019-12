Il fratello di Carrie Fisher ha trovato un messaggio post-mortem scritto dalla sorella

Era il 27 dicembre 2016 quando il mondo ha appreso della morte di Carrie Fisher, la Principessa Leia di Star Wars. Ma adesso Todd, il fratello di Carrie, ha raccontato a Page Six di aver trovato un biglietto scritto da lei, un .messaggio post-mortem

"Sono morta. Come stai? Ci vedremo presto... Ti chiamerei e ti direi com'è qui, ma non prendono i telefoni da queste parti. Taglia. Nuova scena, nuovo set, e nuova location paradisiaca. Ho finalmente ottenuto la parte per cui ho fatto le prove per tutta la vita. Dio mi ha dato questa parte. Questa è la fine di quella strada che ho percorso per una vita intera".

Le parole di Carrie Fisher nel biglietto ritrovato dal fratello nel cassetto della madre (Debbie Reynolds, scomparsa appena un giorno dopo la morte della figlia), mentre Todd cercava del materiale da poter includere in un'esposizione a tema Star Wars dedicata alla sorella al TCL Chinese Theatre di Hollywood.

"Tutto ciò a cui Debbie teneva di più, in termini di lettere personali, era qui dentro. Non era la prima volta che ci guardavo. Non ho mai visto una cosa del genere" racconta Todd "È senza dubbio la scrittura di Carrie. Conosco la sua calligrafia come le mie tasche".

"O si tratta di qualcosa che Carrie ha scritto parecchio tempo fa perché stava girando una storia che prevedesse la morte del personaggio, o si è semplicemente materializzata dal nulla. Scriveva come se fosse morta e stesse descrivendo com'era. Mi ha scioccato. Ho pensato 'Wow, perché sto trovando questa cosa adesso?'" ha concluso Todd.

L'ultima apparizione di Carrie Fisher nel ruolo di Leia Organa è quella in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, attualmente al cinema, in cui sono state utilizzate delle scene tagliate da Il Risveglio della Forza.