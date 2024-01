I fratelli Safdie non lavoreranno più insieme: la conferma di Benny Safdie

E anche un altro duo fraterno si scioglie: è il caso dei fratelli Safdie, le due menti dietro a film come ad esempio Uncut Gems con Adam Sandler. Ma perché i due hanno preso questa decisione=

"È una progressione naturale di ciò che ognuno di noi vuole esplorare. Io dirigerò per conto mio ed esplorerò le cose che voglio esplorare. Voglio questa libertà in questo momento della mia vita": così ha dichiarato Benny Safdie in una recente intervista per Variety. Insomma, sembra che i due fratelli si dirigeranno verso delle direzioni differenti e profondamente legate ai progetti personali che li guideranno in futuro.

"Ho pensato: "Ok, ci sono cose che voglio esplorare e che non sono necessariamente in linea con Josh". Quindi è una mentalità "divide et impera". Lui vuole raccontare questa storia, può farlo. Io andrò a fare un paio di altre cose. Sembra una progressione naturale per come sono andate le cose", ha aggiunto. Da un certo punto di vista, basandosi anche sulla citazione da lui proposta, la "separazione" tra i due non può che portare a un rafforzamento reciproco. D'altronde ora Benny Safdie sta approfondendo la sua carriera da attore. Lo abbiamo visto infatti nei panni di Edward Teller in Oppenheimer.

Chissà se i due fratelli torneranno a collaborare insieme. Non resta che aspettare che il tempo faccia il suo corso per scoprirlo. Nel frattempo fateci sapere cosa ne pensate e come avete accolto questa notizia!