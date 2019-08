I fratelli Russo vorrebbero realizzare il film Marvel Cinematic Universe di Wolverine

Durante l'incontro virtuale con i propri fan organizzato da Reddit in occasione dell'Ask Me Anything Q&A, i fratelli Anthony e Joe Russo hanno parlato in un lungo e in largo del loro lavoro ai Marvel Studios e di qualche progetto futuro.

E dopo aver svelato di essere a lavoro su un progetto segreto, i due registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame si sono visti domandare la seguente domanda:

"Quale film di un supereroe che non è attualmente all'interno del Marvel Cinematic Universe vorreste dirigere in futuro?"

I Russo hanno risposto:

"Abbiamo sempre amato un po' di Wolverine".

Wolverine, insieme al resto degli X-Men e ai vari personaggi a loro associati come Magneto e Mystica, fa parte delle proprietà intellettuali che i Marvel Studios di Kevin Feige possono finalmente integrare nel MCU dopo la fusione fra la Disney e la Fox. Durante il Comic-Con 2019 lo stesso Feige, nell'annunciare i titoli della Fase 4, ha garantito che sia un lungometraggio sui Fantastici 4 sia uno sugli X-Men sono entrambi in lavorazione, ma al momento non sono noti ulteriori dettagli in merito se non che i titoli dovrebbero far parte della line-up della Fase 5.

Al momento, lo ricordiamo, l'unico indiziato per interpretare il futuro Wolverine è Taron Egerton, non tanto per gli insistenti rumor che associano l'attore di Kingsman al personaggio quanto per il fatto che la star in persona ha commentato la possibilità con entusiasmo.