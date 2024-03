I fratelli Russo tornano con un film di pirati! Nel cast Priyanka Chopra e Karl Urban

Dopo le brutte notizie per la stagione 2 di Citadel, i fratelli Russo ritornano in veste di produttori per un nuovo interessante progetto.

Priyanka Chopra Jonas e Karl Urban sono attualmente in trattative per essere i protagonisti di "The Bluff", un film sui pirati diretto da Frank E. Flowers, noto per il recente "Bob Marley: One Love". Questo progetto segna il ricongiungimento di Chopra Jonas con Joe e Anthony Russo, dopo la loro collaborazione per "The Citadel" di Prime Video. La produzione di “The Bluff” dovrebbe cominciare in Australia per la prima primavera del 2024, e come la serie Tv, è destinato a essere distribuito direttamente su Prime Video.

"The Bluff" è ambientato nei Caraibi del diciannovesimo secolo ed è incentrato su una donna (interpretata da Chopra Jonas), un tempo pirata, che viene spinta in una situazione pericolosa per salvaguardare la sua famiglia mentre emergono gli oscuri segreti del suo passato. La sceneggiatura è stata scritta da Flowers e Joe Ballarini. AGBO, la casa di produzione dietro "Avengers: Endgame" e guidata dai fratelli Russo, produce il film. Tra i produttori esecutivi figurano Kassee Whiting della AGBO, Zoe Saldaña della Cinestar Pictures, Thorsten Schumacher della Rocket Science, Ballarini e Flowers.

