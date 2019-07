I fratelli Russo svelano una scena tagliata di Avengers: Endgame con Thanos

Vi abbiamo già svelato tutte le novità presenti nella re-release di Avengers: Endgame, che da noi arriverà giovedì, ma, sfortunatamente, alcuni contenuti non saranno presenti.

Tra questi alcune scene inedite o totalmente tagliate che i fan vorrebbero sicuramente vedere sul grande (o piccolo schermo) un giorno. Una di queste scene tagliate è incentrata su Thanos (Josh Brolin) che, a quanto pare, avrebbe attaccato il pianeta Vormir, dove risiede la gemma dell'Anima, affrontando Occhio di falco (Jeremy Renner) e la Vedova Nera (Scarlett Johansson).

Scena che, a quanto pare, è stata addirittura girata ma mai presa in considerazione veramente: "L'abbiamo girata ed era veramente differente da quella vista nel montaggio cinematografico. Abbiamo deciso di rigirarla perché era molto più complicata di quella presente in Endgame ora. C'era un attacco, crediamo Thanos in una navicella o una cosa simile, ed un bel po' di alieni che arrivavano, ma era troppo complicata per noi. Quello che abbiamo fatto era prendere l'idea alla base di quella scena e rigirarla in maniera più semplice, dunque avere soltanto loro combattersi per decidere chi dei due dovesse suicidarsi per la Gemma".

Cosa ne pensate di questa sequenza? Preferite quella cinematografica o questa scartata dai Russo?