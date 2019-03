I fratelli Russo sugli spoiler di Avengers: Endgame e il loro futuro alla Marvel

In questi giorni, i fratelli Joe & Anthony Russo stanno parlando a ruota libera dell'attesissimo Avengers: Endgame in uscita il 24 aprile, concentrandosi sul tono del film o sul segreto del successo di questi film prodotti dai Marvel Studios.

Nel corso di una recente intervista, il duo ha parlato degli spoiler dal loro cinecomic e hanno consigliato i fan sul come evitarli: "Penso che, prima della release del film, scriveremo un'altra lettera per consigliare a tutti di stare alla larga da internet. Crediamo che questo film abbia più spoiler di Infinity War. Quella di oggi è una cultura che vuole tutto e subito, e sta diventando peggio. Il mondo è collegato via social media e le informazioni viaggiano in pochi secondi. Se hai seguito questa serie di pellicole per più di 10 anni, vuoi proteggerti. La miglior cosa è restare 'puliti'. Incoraggiamo la gente ad andarlo a vedere nel week-end di apertura perché gli spoiler invaderanno la rete non appena la pellicola uscirà nelle sale".

Avengers: Endgame, da pronostici, potrebbe addirittura debuttare al box-office con 800 milioni di dollari, una cifra esorbitante, ed è chiaro che, vista la scia di successi ai Marvel Studios, i fratelli Russo potrebbero pensare di collaborare ancora con lo studio in futuro. "La porta è sempre aperta. Tutti, alla Marvel, sono come una famiglia" hanno spiegato i due "Siamo cresciuti leggendo i fumetti". Chissà, dunque, se i Russo non torneranno a lavorare con la Marvel anche nel prossimo futuro.