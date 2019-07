I fratelli Russo sul "senso di libertà" provato nel girare Avengers: Endgame

Da noi arriverà il prossimo 4 luglio, ma la re-relase di Avengers: Endgame è già disponibile in molte sale americane, occasione che ha permesso ai giornalisti d'oltreoceano di intervistare nuovamente i fratelli Russo, registi del cinecomic, che hanno risposto a diverse nuove domande della stampa per la seconda uscita del film.

Una in particolare ha fatto felici Anthony e Joe Russo, quando gli è stato domandato come si sentissero all'idea che qualcun altro, da Spider-Man: Far From Home in poi, dovesse riprendere in mano la narrazione e la continuty del MCU dal punto in cui hanno deciso di lasciarla loro. Anthony Russo ha risposto:



"Uno degli aspetti più importanti nel girare Avengers: Endgame sia per me che per Joe è stato l'approccio differente avuto con il film rispetto ai titoli passati, l'esperienza completamente diversa. In sostanza perché non ci siamo dovuti preoccupare degli sviluppi futuri del MCU e dovevamo solo ed essenzialmente preoccuparci di portare l'Universo Condiviso a un climax epico e spettacolare, il più soddisfacente possibile insomma. Creativamente, è stata un'esperienza davvero liberatoria. Non dovevamo pensare a quello che avremmo fatto un domani con il materiale girato oggi e il nostro solo pensiero era il come finire questa gigantesca storia".



Avengers: Endgame tornerà nelle sale il prossimo 4 luglio con un filmato post-credit di 2 minuti. Qui tutti i dettagli.