Fratelli Russo, i registi di Avengers: Endgame diventano dei Funko Pop!

I collezionisti di Funko Pop stanno avendo decisamente una grande annata, specialmente se sono anche dei fan Marvel: e tra un Funko Pop di Loki e un Funko Pop di WandaVision sono stati annunciati anche quelli dei registi di Avengers: Endgame, i Fratelli Russo.

È estate, tempo di sole, mare, vacanze e... Nuovi annunci legati ai Funko.

In occasione della Funkon 2021 vengono infatti quotidianamente annunciati nuovi oggetti da collezione prodotti dalla compagnia americana, e tra i più recenti si annoverano anche Anthony e Joe Russo, che i fan Marvel in particolare hanno potuto apprezzare alla regia di alcuni tra i titoli di più grande successo del MCU come Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

E come anche altri grandi filmmaker prima di loro, incluso il regista di Thor: Ragnarok e Thor: Love and Thunder Taika Waiti, anche loro hanno ora delle statuine con le loro fattezze.

"Tesoro, mi si sono i Fratelli... #funkon2021" hanno scritto i Russo sui social, ricondividendo la foto pubblicata dall'account ufficiale Funko.

Il prossimi progetti dei Fratelli Russo li vedranno collaborare ancora una volta con l'interprete di Captain America Chris Evans per The Gray Man, e lavorare per la prima volta con l'attrice di Stranger Things Millie Bobby Brown per The Electric State.