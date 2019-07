Cambridge Analytica: i fratelli Russo produrranno il film con gli sceneggiatori di Endgame

A pochi giorni dalla notizia sulla maxi multa da 5 miliardi di dollari che dovrà essere pagata da Facebook per la questione di Cambridge Analytica, Deadline ha reso noto che la AGBO di Joe e Anthony Russo produrrà un film incentrato su Christopher Wylie, il "whistleblower" che ha rivelato i primi dettagli dello scandalo.

Il film, al momento ancora senza un titolo ufficiale, è scritto dagli sceneggiatori di Avengers: Endgame Christopher Markus & Stephen McFeely, con David Gordon Green in trattative per la regia. Green, comunque, non sarà disponibile prima di aver concluso la sua collaborazione con Universal e Blumhouse per il rilanciato franchise di Halloween, che stando ad alcuni rumor potrebbe tornare nel 2020 con ben due sequel.

Nel 2018 la testimonianza di Wylie al Guardian e altri importanti quotidiani americani hanno dato il via ad un'inchiesta che ha svelato l'acquisizione di dati personali di oltre 87 milioni di persone senza permesso da parte di Cambridge Analytica, società di consulenza fondata da Steve Bannon.

Stando al report Wylie ha una personalità molto complessa e la pellicola seguirà la sua evoluzione da mediatore a whistleblower nello scandalo che ha portato addirittura lo stesso Zuckerberg a deporre davanti al congresso e al senato degli Stati Uniti.

Presenti al Comic-Con di San Diego, i fratelli Russo in serata terranno un panel dove parleranno della loro esperienza come registi di Avengers: Endgame e potrebbe anche esserci spazio per altri annunci legati alla loro casa di produzione.