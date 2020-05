I fratelli Russo, pizza e cinema: nasce il live show dei registi di Avengers: Endgame

Se cercate un ulteriore modo per intrattenervi durante la quarantena, i fratelli Russo hanno annunciato un nuovo format che potrebbe fare al caso vostro: ecco Russo Bros. Pizza Film School, show digitale in cui i registi di Avengers: Endgame analizzeranno i film che hanno cambiato la loro vita.

"Vi presentiamo Russo Bros. Pizza Film School. Come molti di voi, le nostre famiglie stanno guardando molti film insieme durante la quarantena. E queste nottate di cinema in famiglia ci hanno fatto venire l'idea di condividere i nostri classici preferiti con tutti voi" hanno scritto su Instagram. "Per le prossime settimane condivideremo con voi i #MovieoftheWeek, i film che hanno avuto una grande influenza su di noi. I film che ci hanno fatto desiderare di essere registi. Annunceremo un film ogni venerdì, dopodiché ne discuteremo in live rispondendo alle vostre domande. Perciò avrete una settimana per guardare ogni film. Nelle nostre live di Instagram ci saranno degli ospiti speciali e le nostre pizze preferite prese dai più amati ristoranti locali. Amiamo il cinema e la pizza, perciò la chiameremo Russo Bros. Pizza Film School."

Come primo film della settimana i Russo hanno scelto L'odio di Mathieu Kassovitz, indimenticabile cult con Vincent Cassel di cui discuteranno in live su Instagram il prossimo venerdì, 15 maggio, insieme al critico Pete Hammond (Deadline).

In attesa di vedere il primo trailer di Cherry, la nuova pellicola dei registi che vedrà come protagonista l'Avenger Tom Holland, vi ricordiamo che nei giorni scorsi i Russo hanno rivelato di essere al lavoro su tre nuovi film che gireranno nel giro dei prossimi due anni e mezzo. Inoltre, i produttori hanno annunciato lo sviluppo di un live-action di Hercules per la Disney.



Nel frattempo, qui potete trovare il fantastico poster di Avengers: Endgame in stile fumetto anni '60.