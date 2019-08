I fratelli Russo non gireranno più Cherry a Cleveland

A quanto riporta Fox 8 Cleveland, Cherry, il nuovo film dei fratelli Russo con protagonista Tom Holland, non sarà girato come previsto a Cleveland, città natale dei due registi e in cui è ambientato il romanzo di Nico Walker su cui è basato il film.

Il cambio di programma è avvenuto a causa dell'incertezza sulla sorte del cosiddetto credito d'imposta cinematografica dell'Ohio, che offre ai cineasti 40 milioni di dollari di incentivi per girare nel nord-est dello Stato. Il credito era stato rimosso dal bilancio statale nella legislatura dell'Ohio, e anche se in seguito è stato ripristinato, era troppo tardi per Cherry.

"Questo è un film che volevamo girare qui. È una storia ambientata a Cleveland", ha detto Anthony Russo a FOX 8 in occasione del We love you 3000 tour. "Ma poiché la legislatura dello Stato aveva rimosso l'incentivo fiscale per la produzione cinematografica qui in Ohio dal bilancio in primavera, abbiamo dovuto pensare a un piano B. E sfortunatamente, anche se la legislatura ha ripristinato l'incentivo fiscale, era troppo tardi per portare la nostra produzione qui."

I fratelli Russo avevano già girato a Cleveland alcune parti di Captain America: The Winter Soldier a Cleveland. "Egoisticamente, come persone che vogliono continuare a girare a Cleveland, pensiamo davvero che ci siano molti benefici per l'incentivo fiscale e speriamo che continui, speriamo che cresca", hanno detto i registi, secondo i quali Cherry sarà un film molto personale. "È davvero un peccato che ci sia stato questo momento di crisi in cui ci siamo momentaneamente allontanati, perché ha danneggiato gli affari sul futuro film. Ma è una città meravigliosa, ci torneremo."